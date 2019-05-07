جدول ترتيب مجموعة الهلال السعودي بعد نتيجة مباراة الهلال والعين اليوم في دوري أبطال أسيا

نهاية نتيجة مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي اليوم،في نتائج مباريات دوري أبطال أسيا 2019، في الجولة الخامسة، بفوز الهلال بنتيجة هدفين دون رد، وسجل أهداف الهلال اليوم، كل من اللاعب سلطان بهري في الدقيقة الأولى، والنجم محمد الشلهوب في الدقيقة 90 سجل ثاني أهداف الهلال الثاني.

ترتيب مجموعة الهلال السعودي الان

النادي عدد المباريات النقاط الهلال السعودي خمسة مباريات اثني عشرة نقطة الدحيل القطري خمسة مباريات ثمانية نقاط استقلال طهران خمسة مباريات خمسة نقاط العين الاماراتي خمسة مباريات نقطتين

نتيجة مباراة الهلال والعين اليوم، هي ضمن مباريات دوري أبطال أسيا 2019، ستجمع الفرقين على أرضية ستاذ جامعة الملك سعود، هي ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثالث، من دور مجموعات دوري أبطال أسيا 2019.

مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي مباشرة، ستنطلق ابتداء من الأوقات التالية في الأسفل.

التوقيت البلد 19.00 بتوقيت غرينتش ولندن 20.00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر 21.00 بتوقيت مصر والسودان 22.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد ودمشق. 23.00 بتوقيت الإمارات العربية وسلطنة عمان

مباراة الهلال السعودي بث مباشر اليوم

القنوات الناقلة التي ستعرض مباراة الهلال والعين اليوم مباشرة، ستكون أولا هي قناة بي ان سبورت HD 3، وسيتواجد من خلالها في التعليق على أحداث المباراة، المعلق سوار الذهب، كما يمكن مشاهدة مباراة العين والهلال السعودي اليوم، مباشرة، عبر قناة الكأس HD 6، وسيتواجد في التعليق من خلالها المعلق خالد الحدي.

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وسيقود مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي، طاقم تحكيم من دولة اوزباكستان، بقيادة الحكم الدولي فالينتين كوفالينكو.

وكانت نتيجة مباراة العين والهلال في مباريات الذهاب من المجموعة، انتهت بفوز الهلال، وذلك بنتيجة هدف دون رد، ومن هنا تجدون ترتيب مجموعة الهلال السعودي والعين الإماراتي الان.

تجدون هنا:

موعد أذان المغرب اليوم.

ترتيب مجموعة الهلال والعين.