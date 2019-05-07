نتيجة مباراة الهلال والعين اليوم في دوري ابطال اسيا وتأهل الهلال لثمن النهائي من المسابقة القارية

نتيجة مباراة الهلال والعين اليوم، نجح اليوم نادي الهلال في التأهل رسمياً إلى من ثمن نهاي دوري أبطال أسيا بعد الفوز على العين بهدف دون رد في الجولة الخامسة من مباريات المجموعات لدوري أبطال اسيا لهذا الموسم، وإليكم أهم تفاصيل ما قبل المباراة .

يلتقي الموج الأزرق السعودي مع الزعيم الاماراتي على ملعب استاد جامعة الملك سعود في قمة كروية عربية ضمن مجموعات دوري ابطال اسيا لكرة القدم، حيث يسعى الزعيم لتحقيق الانتصار وضمان التأهل للدور المقبل من البطولة القارية الهامة.

ملخص مباراة الهلال والعين

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الهلال بهدف دون رد أحرزه النجم المخضرم محمد الشلهوب، ويأمل الأزرق في تكرار تفوقه على منافسه لضمان بطاقة العبور لدور الستة عشر من المسابقة، وذلك اليوم الاثنين في الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت الرياض، وسيتم إذاعة اللقاء عبر قناة bein sports HD3 بتعليق كلاً من خالد الحدي وسوار الذهب.

وألتقى الفريقان في 13 مناسبة من قبل تاريخياً بالبطولة القارية، انتصر الهلال خمس مرات مقابل فاز العين في 6 مباريات، وكان التعادل حاسماً بينهما مرتين.