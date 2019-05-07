ملخص مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي وهدف كومباني يقرب السيتزن من الدوري الانجليزي

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي اليوم الدوري الإنجليزي ينطلق توقيت ماتش مانشستر سيتي اليوم الساعة التاسعة مساءاً على ملعب الاتحاد، وهي المباراة التي تأتي في ختام مباريات الجولة السابعة والثلاثون “قبل الأخيرة” من مباريات الدوري الإنجليزي، والتي تخص الصراع على اللقب بين ليفربول والسيتي بقيادة بيب جوارديولا.

وستكون قناة bein sport hd2 هي القناة الناقلة لمباراة السيتي وليستر الليلة للمشتركين، ويحاول اليوم بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الثأر من هزيمة مباراة الدور الأول أمام ليستر بالخسارة بهدفين مقابل هدف، بتحقيق فوز في توقيت هام على فريق الثعالب بقيادة المهاجم القناص جيمي فاردي، وسيكون التونسي عصام الشوالي هو معلق مباراة مانشستر سيتي وليستر اليوم.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة خلال مباراة اليوم ضد ليستر تتكون من إيدرسون الحارس البرازيلي لحراسة المرمى، مع وجود رباعي الدفاع زيتنشينكو، لابورتي، كومباني، ووكر، وفي الوسط سيلفا، جوندوجان، برنادو سيلفا، ساني، وفي الهجوم أجويرو وسترلينغ، وهي نفس تشكيلة مباراة الفريق الماضية أمام بيرنلي والتي فاز فيها فريق جوارديولا بهدف وحيد للمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

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في حال نجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز اليوم على ضيفه ليستر ثم الفوز على برايتون خارج ملعبه بالجولة الختامية سيتوج للعام الثاني على التوالي بلقب البريميرليغ تحت قيادة بيب جوارديولا بصرف النظر عن نتيجة مباراة ليفربول ضد وولفر هامبتون، ومن هنا تأتي أهمية مانشستر سيتي وليستر بالنسبة لجماهير الريدز.

سيبدأ الفريق السماوي بتشكيلة مكونة من: حراسة المرمى: ايديرسون، الدفاع: زينشينكو – كومباني – لابورت – ووكر، الوسط: فودين – جوندوجان – ديفيد سيلفا، وفي الهجوم: سترلينج – بيرناردو سيلفا – أجويرو.

لاعبي الفريقين يقومون بعمليات الاحماء على أرض الملعب استعداداً لإطلاق حكم الساحة صافرة البداية على المستطيل الأخضر في المواجهة التي ستكون حاسمة بدرجة كبيرة في تحديد البطل المتوج باللقب.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي