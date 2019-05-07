العين يفقد حظوظه في دوري أبطال آسيا بعد الهزيمة من الهلال بهدفين دون رد

وصل العين إلى السعودية من أجل مباراته أمام الهلال السعودي خلال الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2019، ويأمل العين في الحصول على الثلاث نقاط للحفاظ على حظوظه الضعيفة في التأهل إلى دور الستة عشر من البطولة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المُكرمة والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية، وكعادة مجموعة قنوات beIN sports فإنها تنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق سوار الذهب وخالد الحدي عليها، ويأتي الهلال في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بينما العين في ذيل المجموعة برصيد نقطتين.

نتيجة مباراة الهلال والعين

وقد أكد بندر الأحبابي لاعب العين أن اللاعبين غير راضيين على المستوى الذي ظهر به الفريق في الفترة الأخيرة، كما أكد على أن الدفاع عن صورة العين وتقديم الأداء الذي يُشرف الجماهير هو الأهم بالنسبة للاعبين رغم التأكد من الحظوظ القليلة في التأهل، وقد طالب الجماهير بالمزيد من الدعم ووعدهم بالظهور بمستوى أفضل في الموسم المُقبل.