الآن: نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي والصدارة تعود في ليلة تألق كومباني

عشاق الدوري الانجليزي الممتاز على موعد كبير للغاية في مباراة من الممكن أن تكون مباراة اهداء اللقب أو حرمانه حين يستضيف السيتي على ملعب الاتحاد فريق ليستر سيتي في الجولة قبل الأخيرة من نهاية الدوري بحثا عن استعادة الصدارة من فريق ليفربول والذي يتقدم على السيتي حاليا بفارق نقتطين بعد مباراة السبت الماضي.

مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على العديد من القنوات الفضائية لاسيما قناة bein sport 2HD والمخصصة للدوري الانجليزي ويدخل بيب جوارديولا اللقاء وعينه على الثلاث نقاط ولا شئ غيرها فلم يترك له الريدز سوى هذا الحل حتى يتجنب تحويل مسار الدوري من السماوي لمدينة ليفربول.

مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

ويخوض السيتي تلك المواجهة بعد سلسلة من النتائج المبشرة للغاية محليا حيث حقق الفريق الفوز على توتنهام ثم مان يونايتد ثم بيرنلي في الثلاث مباريات التي انتظر فيها جمهور الريدز تعثر السيتي وفقدانه أي نقاط ولكن أبناء جوارديولا ورفقاء أجويرو رفضوا منح ليفربول الفرصة لاعتلاء الصدارة فهل سيستمر السيتي في مشواره نحو اللقب أم لليستر رأي آخر.