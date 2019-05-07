دوري أبطال آسيا: السد يثأر من الاهلي ويؤكد تأهله الى ثمن النهائي

تأهل السد القطري الى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه الإثنين على ضيفه الأهلي السعودي 2-1 في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل علي أسد (9) وأكرم عفيف (12) هدفي السد، والسوري عمر السومة (51 من ركلة جزاء) هدف الأهلي.

وثأر السد لهزيمته بهدفين نظيفين في الجولة الأولى في جدة، ورفع رصيده الى 10 نقاط مقابل 8 لباختاكور الاوزبكستاني الذي تقدم بفارق نقطتين على الاهلي بعدما تغلب في وقت سابق اليوم بهدف وحيد على بيرسيبوليس الإيراني، وصيف بطل الموسم الماضي الذي توقف رصيده عند 4 نقاط وخرج خالي الوفاض.

وضغط السد بقوة مع الدقائق الاولى للمباراة، وسنحت له عدة فرص استثمر احداها من تمريرة نموذجية ارسلها اكرم عفيف من اليسار ووضع علي اسد وجها لوجه مع الحارس محمد العويس فسدد من فوق الأخير مسجلا الهدف الاول (9).

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ولم يتراجع السد بعد التقدم المبكر، ونجح بعد ثلاث دقائق من خطف الهدف الثاني من كرة انفرد بها الإسباني تشافي هرنانديز وتصدى لها العويس فارتدت الى اكرم عفيف بجوار القائم الايسر سددها بمهارة ومن زاوية ضيقة داخل الشباك.

وحصل الأهلي على أول فرصة من هجمة انتهت الى عبد الفتاح العسيري في اليمين مررها عرضية في ايدي الحارس (17)، وأطلق السومة كرة قوية من خارج المنطقة سقطت من يد حارس السد سعد الدوسري لكنه سيطر عليها (23).

وهدأت وتيرة الأداء وانحصر اللعب في الوسط قبل أن تنشط في الدقائق الاخيرة التي شهدت فرصتين للسد: الأولى من كرة انفرد بها الجزائري بغداد بو نجاح وتصدى له الحارس (43)، ثم كرة عرضية وصلت على راس اكرم عفيف تابعها باتجاه المرمى وحولها العويس بصعوبة الى ركنية (44).

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط الاهلي بقوة وحصل على بعض الفرص فنجح في تقليص الفارق بركلة جزاء انبرى لها السومة (51).