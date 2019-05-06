تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تصدر مانشستر سيتي

أختتمت مساء اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج"، عقب نهاية مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي، الذي فاز فيها السيتي بهدف دون رد ، وعليه أنتزع السيتي صدارة الدوري مجددًا من ليفربول بعد رفع رصيده إلى 95 نقطة، بينما هبط الأخير إلى المركز الثاني برصيد 94 نقطة.
أفتتحت الجولة بخسارة مدوية لتوتنهام أمام بورنموث، بهدف نظيف، ليتأزم موقف الفريق من الصعود إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وحاجته للفوز في المباراة القادمة الختامية للموسم، ثم فاز ليفربول بصعوبة على نيوكاسل بثلاث أهداف مقابل هدفين، ليتنزع فوزًا مهمًا ويتصدر الدوريبشكل مؤقت.
في حين قسى تشيلسي على واتفورد بثلاثية دون رد، ورفع رصيد إلى 71 نقطة منتزعًا المركز الثالث، ليضمن تأهل بشكل رسمي إلى دوري أبطال أوروبا، من ناحية أخرى تعثر مانشستر يونايتد أمام هيدرسيفلد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين، وعليه أبتعد رسميًا من المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري الأبطال، وأصبح في بطولة الدوري الأوروبي، بينما تعثر أرسنال أيضًا بالتعادل مع برايتون بهدف لكل من الفريقين، وأمام الجانرز فرصة أخيرة في أخر جولة للفوز على
من ناحية أخرى أنتزع مانشستر سيتي مساء اليوم الأثنين فوزًا مهمًا من ليستر سيتي، بعد قذيفة قوية من كومباني مدافع الفريق جعلت الفريق ينتصر وينتزع الصدارة مجددًا من ليفربول، حيث رفع رصيده إلى 95 نقطة، مع تبقي مباراة وحيدة على الدوري، بينما هبط ليفربول إلى المركز الثاني، برصيد 94 نقطة.
وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ37 من البريميرليج..
مانشستر سيتي في المركز الأول برصيد 95 نقطة.
ليفربول في المركز الثاني برصيد 94 نقطة.
المركز الثالث، تشيلسي برصيد 71 نقطة.
المركز الرابع، توتنهام برصيد 70 نقطة.
المركز الخامس، أرسنال برصيد 67 نقطة.
المركز السادس، مانشستر يونايتد 66 نقطة.
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