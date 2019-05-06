وافقت الجهات الامنية بصفة رسمية، على اقامة لقاء الزمالك ونهضة بركان المغربي، باستاد برج العرب في الإسكندرية يوم 26 مايو الجاري. والجدير بالذكر ان الزمالك في الإسكندرية يوم 26 مايو الجاري. والجدير بالذكر ان الزمالكنجح في اقصاء النجم الساحلي من نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز في الذهاب بهدف دون رد والتعادل سلبياً في الاياب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا .. برج العرب يستضيف لقاء الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.