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كومباني يكشف سر التسديد والتسجيل في مرمى ليستر سيتي

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كشف فيمنست كومباني مدافع مانشستر سيتي عن سبب تسديده الكرة من مسافة بعيدة، والتي جاء منها هدف الفوز للسيتي على ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الممتاز، "البريميرليج".

وقال كومباني في تصريحات عقب اللقاء: "تسديدتي كانت

عن غضب داخلي، كنت أسمعهم يقولون لي 'لا تسدد لا تسدد' ".

وتابع: "قلت بذهني 'إنتظروا للحظة'، لم آتي بمسيرتي لهذه المرحلة الأن لكي يخبرني لاعبين صغار ماذا إفعل".

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واستطاع مانشستر سيتي الفوز على ليستر سيتي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الإتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

وبتلك النتيجة انتزع مانشستر سيتي، الصدارة من ، ورفع رصيده إلى 95 نقطة، في حين يملك الريدز 94 نقطة، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 51 نقطة في المركز التاسع.

 

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