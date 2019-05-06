شاهد.. الهلال يفوز على العين في دوري أبطال آسيا

انتصر فريق الهلال السعودي على نظيره العين الإماراتي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الـ5 من دوري أبطال

آسيا.

افتتح التسجيل هتان هابري، الهدف الأول في الثانية الـ23، ثم عزز محمد الشلهوب بالهدف الثاني في

الدقيقة 90.

وبتلك النتيجة تأهل الهلال المتصدر برصيد 12 نقطة، إلى دور الـ16 من البطولة وسيواجه صاحب المركز الثاني من المجموعة الرابعة من السد القطري أو باختاكور أو أهلي جدة.

شاهد الأهداف..

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