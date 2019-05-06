ميلان ينتزع فوزًا هامًا من بولونيا في الدوري الإيطالي

فاز فريق ميلان علي نظيره بولونيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الأسبوع الـ35 من الدوري الايطالي.

افتتح أهداف خيسوس فيرنانديز سوسو في الدقيقة 37 وعزز ميلان تقدم عن طريق فابيو بوريني في الدقيقة 67 قبل أن يقلص الفارق بولونيا عن طريق ماتيا ديسترو في

الدقيقة 73.

وشهدات اللقاء تعرض لاعب الميلان نيكولا سانسوني للطرد في الدقيقة 74.

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وبتلك النتيجه يرفع ميلان رصيد الي النقطة 59يحتل بها المركز الخامس بينما توقف رصيد بولونيا عند النقطة 37يحتل بها المركز الخامس عشر.

شاهد الأهداف..