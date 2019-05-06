فاز فريق ميلان علي نظيره بولونيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الأسبوع الـ35 من الدوري الايطالي.
افتتح أهداف خيسوس فيرنانديز سوسو في الدقيقة 37 وعزز ميلان تقدم عن طريق فابيو بوريني في الدقيقة 67 قبل أن يقلص الفارق بولونيا عن طريق ماتيا ديسترو في
وشهدات اللقاء تعرض لاعب الميلان نيكولا سانسوني للطرد في الدقيقة 74.
وبتلك النتيجه يرفع ميلان رصيد الي النقطة 59يحتل بها المركز الخامس بينما توقف رصيد بولونيا عند النقطة 37يحتل بها المركز الخامس عشر.
شاهد الأهداف..
كانت هذه تفاصيل خبر ميلان ينتزع فوزًا هامًا من بولونيا في الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.