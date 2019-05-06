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مانشستر سيتي يحقق فوزًا صعبًا على ليستر سيتي وينتزع الصدارة من ليفربول

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تمكن مانشستر سيتي من الفوز على ليستر سيتي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الإتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ37 من الممتاز، "البريميرليج".

سجل فيمينست كومباني الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 70، من قذيفة قوية لم يستطع كاسبر شمايكل حارس ليستر التصدي لها، معلنًا الهدف الأول

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للسيتي.

وبتلك النتيجة انتزع مانشستر سيتي، الصدارة من ، ورفع رصيده إلى 95 نقطة، في حين يملك الريدز 94 نقطة، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 51 نقطة في المركز التاسع.

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