النقاز يعود للقاهرة الخميس

تخلف التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك عن العودة مع بعثة فريقه الزمالك إلى القاهرة، من تونس.
وحصل اللاعب التونسي على إجازة حتى يوم الخميس بسبب حصوله على الإنذار الثالثمع فريقه، وعليه لم يشارك في مباراة الفريق القادمة بالدوري الممتاز.
وعاد الزمالك من تونس، بعد تخطي عقبة النجم الساحلي التونسي،
ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة يوم الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ31 من الدوري الممتاز.
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