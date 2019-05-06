شاهد..أهلي جدة يخسر أمام السد بدوري أبطال آسيا

خسر أهلي جدة أمام نظيره السد القطري، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد جاسم بن حمد الجولة الـخامسةمن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
سجل أكرم حسن عفيف لاعب السد، هدفين في دقيقتين
، حيث افتتح الهدف الأول في الدقيقة 9، والثاني في الدقيقة 12، ثم قلص عمر السومة مهاجم أهلي جدة النتيجة في الدقيقة 51، عن طريق ركلة جزاء.
شاهد الأهداف..
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