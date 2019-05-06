بيريز يطلب من نيمار الضغط على إدارة باريس سان جيرمان

كشفت تقارير إسبانية أن ريال مدريد يستهدف ضم نيمار دي سيلفا نجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة.
اكدت صحيفة السبورت الاسبانية ان نيمار يريد مغادرة صفوف باريسسان جيرمان وسط اهتمام كبير من ريال مدريد للحصول على خدماته .
واشارت الصحيفة إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي،
وربط التقارير في الأيام الماضية إلى أن ريال مدريد يسعى لضم نيمار، ومستعد لتقديم عرض مالي كبير من أجل إقناع إدارة الفريق الباريسي.
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