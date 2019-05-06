شاهد..كومباني يضرب الهدف الأول في شباك ليستر سيتي

تقدم مانشستر سيتي على ليستر سيتي، بالهدف الأول، المباراة المقامة على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات

الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل فيمنيست كومباني مدافع السيتي

الهدف الأول في الدقيقة 70، من قذيفة قوية، لم يستطع كاسبر شمايكل حارس ليستر التصدي لها، معلنًا الهدف الأول للسيتي.

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