شاهد..كومباني يضرب الهدف الأول في شباك ليستر سيتي

تقدم مانشستر سيتي على ليستر سيتي، بالهدف الأول، المباراة المقامة على ملعب "الاتحاد" ضمن منافساتالجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل فيمنيست كومباني مدافع السيتي
الهدف الأول في الدقيقة 70، من قذيفة قوية، لم يستطع كاسبر شمايكل حارس ليستر التصدي لها، معلنًا الهدف الأول للسيتي.
شاهد الهدف..
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