رياضة | صاروخية كومباني تقضي على أحلام صلاح وليفربول في التتويج بالبريمير ليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صاروخية كومباني تقضي على أحلام صلاح وليفربول في التتويج بالبريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق ليستر سيتي، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فينسينت كومباني مدافع السيتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70 من الشوط الثاني، وذلك بعد تسديدة صاروخية على يسار شمايكل حارس مرمى فريق ليستر سيتي.

وتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 95 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 94 نقطة.

ويلتقي فريق السيتي ضد برايتون في الجولة الأخيرة من البريميرليج، بينما يستضيف فريق ليفربول منافسه ولفرهامبتون على ملعب الانفيلد.