رياضة | السد يهزم الأهلي ويتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السد يهزم الأهلي ويتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي السد القطري فوزاً مستحقاً على الأهلي السعودي بهدفين مقابل هدف ويأتي ذلك في إطار المباراة التي جمعت بين الفريقين بالجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين.

وكانت بداية السد في الشوط الأول مُفاجئة وقوية للغاية حيثُ سجل هدفين في شباك محمد العويس عن طريق كلاً من؛ علي أسد الله وأكرم عفيف في الدقيقتين "9 و11".

وتمكن النجم السوري عمر السومة من تسجيل هدف أول للراقي في شباك السد من خلال ضربة جزاء بالدقيقة "51" قبل أن يخرج بعدها بـ6 دقائق متأثراً بإصابته التي لحقت به أثناء المباراة ليدخل مكانه أيمن الخليف.

وبهذه النتيجة؛ يأتي ترتيب المجموعة الرابعة بعد خوض مباريات الجولة الخامسة كالآتي:

1- السد: 10 نقاط

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2- باختاكور: 8 نقاط

3- الأهلي: 6 نقاط

4- برسبوليس: 4 نقاط

وكان نادي باختاكور قد فاز على برسبوليس بهدف نظيف اليوم ليخرج الفريقي الإيراني من حسابات التأهلي، بينما سيكون هناك صراع شرس بين الأهلي وباختاكور على حجز بطاقة التأهل لدور الـ16.

وفي الجولة الأخيرة؛ سيلتقي الأهلي مع باختاكور يوم 20 مايو في جدة بينما السد سيضرب موعداً مع برسبوليس الإيراني في نفس اليوم.