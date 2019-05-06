رياضة | مانشستر سيتي يقضي على حلم ليفربول بهدف قاتل (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يقضي على حلم ليفربول بهدف قاتل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل مانشستر سيتي هدفا قاتلا في شباك ليستر سيتي بالمواجهة التي تجمعهما حاليا على ملعب الاتحاد، في الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف السيتي عبر المدافع فيسنتي كومباني من تسديدة صاروخية في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

وفي حال انتهت المباراة على هذه النتيجة يعود السيتي لصدارة اللقب برصيد 95 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول، والفوز على برايتون في الجولة المقبلة والأخيرة يجعله بطلا للمسابقة للمرة الثانية على التوالي.