رياضة | الأهلي يدرس إرسال مندوب للمغرب لحسم صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يدرس إرسال مندوب للمغرب لحسم صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إرسال مندوب من القلعة الحمراء لحسم صفقة المهاجم التوجولي لابا كودجو.

ويخطط النادي الأهلي للتعاقد مع لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

ويحاول الأهلي خطف صفقة مهاجم نهضة بركان المغربي خاصة أن اللاعب عقده ينتهى بنهاية الموسم، ويحق له الانتقال لأى فريق من دون مقابل، وهى النقطة التى تسعى إدارة التعاقدات بالأهلى لاستغلالها.

وشهدت الساعات الماضية، تكثيف المفاوضات من جانب النادي الأهلي مع وكيل أعمال اللاعب، من أجل حسم الصفقة، والتأكيد على رغبة النادى الأهلى فى ضمه.