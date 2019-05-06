الان تتابع بثنائية نظيفة في العين.. الهلال يستعيد نغمة الانتصارات #الهلال_العين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فاز الهلال على العين الإماراتي 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
الهدف الأول سجله باهبري في الدقيقة الأولى من المباراة. وأضاف محمد الشلهوب الهدف الثاني في الدقيقة 90.
وتأهل الهلال إلى الدور الثاني برصيد 9 نقاط قبل هذه المباراة.
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