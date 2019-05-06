بثنائية نظيفة في العين.. الهلال يستعيد نغمة الانتصارات #الهلال_العين

جدة - عمرو شويل فاز الهلال على العين الإماراتي 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

الهدف الأول سجله باهبري في الدقيقة الأولى من المباراة. وأضاف محمد الشلهوب الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وتأهل الهلال إلى الدور الثاني برصيد 9 نقاط قبل هذه المباراة.