الان تتابع الأهلي يخسر أمام السد ويؤجل التأهل للجولة الأخيرة #الاهلي_السد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 9 دقائق - 11:54 م, 6 مايو 2019 م التعليقات: 0 فاز السد القطري 2- 0 على الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا. وسجل علي أسدالله وأكرم عفيف هدفي السد في الدقيقتين 10 و12. وسجل عمر السومة هدفًا للأهلي في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

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