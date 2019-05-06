شكرا لقرائتكم خبر عن غضب فى اليونايتد بسبب عدم التأهل لـ«الشامبيونزليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انقلبت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزى على لاعبى الفريق الكروى الأول بعد النتائج المخيبة للآمال خلال الفترة الماضية فى منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز، إلى جانب الخروج من دورى أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة «ديلى ميل» أن لاعبى فريق اليونايتد سوف يتحملون نتيجة عدم نجاحهم فى التأهل إلى مسابقة دورى أبطال أوروبا فى الموسم المقبل، بعد التعادل مساء أمس الأول أمام هدرسفيلد تاون بنتيجة 1/1، ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وقالت الصحيفة إن إدارة الشياطين الحمر قررت خصم 25% من رواتب اللاعبين، وذلك وفقا للبند المنصوص عليه فى العقود بعد فشل الفريق فى التأهل للمشاركة فى النسخة المقبلة من الشامبيونزليج.

وفشل مانشستر يونايتد فى التأهل للعب بدورى أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد احتلاله المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 66 نقطة، حيث سيشارك فى بطولة الدورى الأوروبى.

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وأوضحت الصحيفة أن الإدارة لا تستطيع إلقاء اللوم على النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى للفريق، لعدم تسلمه المهمة الفنية للشياطين الحمر منذ بداية الموسم، مشددة على أن المدرب نجح فى تحقيق نتائج إيجابية منذ توليه المهمة ولكن اللاعبين قصروا فى الأداء بعد ذلك.

وأشارت إلى أن مسؤولى مانشستر يونايتد قرروا دعم المدرب النرويجى بصفقات من العيار الثقيل فى الموسم المقبل، من أجل عودة الشياطين الحمر إلى منصات التتويج مرة أخرى والتأهل إلى دورى أبطال أوروبا التى طالما تحلم بها جماهير الأولد ترافورد.

وأكدت الصحيفة أن جماهير اليونايتد طالبت بضرورة رحيل بعض اللاعبين المقصرين فى الفريق خلال نهاية الموسم الجارى وعلى رأسهم الحارس الإسبانى ديفيد دى خيا، والتشيلى أليكسيس سانشيز، إلى جانب ضرورة التعاقد مع صفقات سوبر يستطيع الفريق بها حصد البطولات مرة أخرى والمنافسة على لقب الدورى الإنجليزى الممتاز فى الموسم المقبل.

من جانبه، أكد أولى جونار سولشاير، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، أن فريقه لم يقدم ما يشفع له لكى يشارك فى دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل، مشددا على أن هناك لاعبين لا يستحقون ارتداء قميص الشياطين الحمر.

وقال سولشاير: «طوال الـ90 دقيقة أمام هدرسفيلد لم نظهر بشكل جيد، ولم نصنع العديد من الفرص، وبالنظر للموسم بأكمله فإننا لا نستحق الوصول لدورى أبطال أوروبا، لم يكن الأمر مفاجئا لنا».

وأضاف مدرب اليونايتد: «ترتيب الدورى هو انعكاس حقيقى لما حدث هذا الموسم. لم نكن فريقا جيدا طوال الموسم، ومن الممكن أنكم شاهدتم لاعبين لن يشاركوا مجددا مع مانشستر يونايتد، هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن أسماء بعينها، ولكنها قد تكون المباراة الأخيرة للعديد من اللاعبين الذين اقتربوا من الرحيل وسوف يتم الإعلان عن ذلك فى نهاية الموسم الجارى».