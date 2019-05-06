شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة زملكاوية في الأراضي التونسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ليلة من ليالى ألف ليلة وليلة عاشتها بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الأحد، في تونس عقب تأهل الفريق إلى نهائى كأس الاتحاد الإفريقى الكونفيدرالية إثر التعادل السلبى مع النجم الساحلى في إياب نصف نهائى البطولة ليصعد المارد الأبيض للمباراة النهائية عن جدارة واستحقاق بعد الفوز على بطل تونس في القاهرة بهدف نظيف لكهربا، وتحولت أرض الملعب الأوليمبى بسوسة إلى ساحة احتفال ومسرح لرقص لاعبى الزمالك وجهازهم الفنى احتفالا بإنجاز التأهل لنهائى الكونفيدرالية والاقتراب من تحقيق اللقب أمام نهضة بركان المغربى.

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ولم يتمالك عدد كبير من لاعبى الزمالك أنفسهم ولم يصدقوا أن حكم المباراة أطلق صافرة النهاية معلنا تأهلهم للنهائى على حساب النجم، فانفجر عدد كبير من اللاعبين في البكاء، على رأسهم محمود عبدالمنعم كهربا، الذي دخل في نوبة بكاء هستيرية قبل نهاية المباراة بعد طرد حارس المرمى في موقف دراماتيكى خلع قلوب عشاق وجماهير الزمالك والجهاز الفنى واللاعبين الذين شعروا في لحظة بإمكانية اغتيال أحلامهم بعد طرد حارس المرمى واستنفاد الفريق تغييراته الثلاثة، وظل كهربا يدعو أن تنتهى المباراة على خير للاحتفال بهدفه الذي تسبب في صعود الفريق.

كما انهمر طارق حامد في البكاء فرحا بفوز فريقه وظل يهتف لجميع اللاعبين ويشكرهم على أدائهم الرجولى، فيما كان لعمر السعيد نصيب الأسد من البكاء فرحا بعد المباراة بعدما اضطر للقيام بدور حارس المرمى بعد طرد الحارس الأساسى قبل نهاية المباراة بدقائق.

ووسط مشاعر الفرحة والبكاء بين اللاعبين شهدت غرفة خلع الملابس حالة فرحة هستيرية من اللاعبين الذين رددوا أغانى الزمالك ورقصوا عليها لأكثر من ساعة بعد احتجاز البعثة والوفد الإعلامى المرافق لأكثر من ساعتين تقريبا بعد المباراة خوفا من الجماهير، حيث رفضت الجهات الأمنية وقوات التأمين المرافقة للبعثة السماح لأتوبيس اللاعبين والوفد الإعلامى وبعض الجماهير بالخروج من الاستاد إلا بعد التأكد من خلو الشوارع من المارة والجماهير التونسية الغاضبة، الأمر الذي تسبب في تأخر إقلاع الطائرة الخاصة بالزمالك في رحلة العودة إلى القاهرة والتى أقلعت في الثانية والنصف فجرا بدلا من منتصف الليل، الأمر الذي تبعه اكتفاء البعثة بتناول زبادى فقط كوجبة سحور على الطائرة التي شهدت احتفالا من نوع خاص من اللاعبين بعبدالله جمعه والهتاف له على الطائرة. وشهدت نهاية المباراة أحداثا مؤسفة من عدد قليل من جماهير النجم الساحلى التي اعتدت على البعثة الإعلامية، وامتدت الاعتداءات إلى لاعبى الزمالك والجهاز الفنى حيث رشقوهم بزجاجات المياه والحجارة والعملات المعدنية. واكتملت فرحة لاعبى الزمالك وجهازهم الفنى عقب تلقيهم اتصالا من مرتضى منصور رئيس النادى هنأهم خلاله بالتأهل لنهائى الكونفيدرالية الإفريقية، وقرر رئيس الزمالك صرف مكافأة لكل لاعب 100 ألف جنيه على التأهل للمباراة النهائية. وأشاد مرتضى منصور بالروح القتالية للاعبى الزمالك، والإصرار على الصعود لنهائى البطولة الإفريقية، مؤكدا أن الزمالك في عهده بات يملك جيل بطولات في جميع الألعاب. فيما أجرى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفيا برئيس الزمالك لتقديم التهنئة له على صعود الفريق الأول لكرة القدم للمباراة النهائية للكونفيدرالية الإفريقية. وكشف مرتضى منصور أنه طلب من وزير الشباب والرياضة خوض مباراة النهائى الإفريقى للكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربى، والمقرر لها 26 مايو الجارى، على ملعب استاد القاهرة. من جانبه، أبدى إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، سعادته بتأهل الفريق للمباراة النهائية، مؤكدا أنه توقع ذلك وراهن عليه بعد أول هزيمة من جورماهيا الكينى في دور المجموعات، وقال يوسف: «هناك عوامل هي سبب النتيجة الإيجابية أمام النجم والعبور من بوابته إلى النهائى، أولها خبرة لاعبى الزمالك وعدم رهبتهم من الضغط الجماهيرى غير العادى من جماهير النجم، وثانيا تعامل الجهاز الفنى مع المباراة بخطة متوازنة وإغلاق المساحات والحد من خطورة مفاتيح لعب النجم، وثالثا الاستقرار الفنى والإدارى الذي يوفره مجلس الإدارة بتخصيص طائرة خاصة، وأخيرا حالة الانضباط والالتزام في معسكر سوسة وتأهيل اللاعبين نفسيا قبل المباراة». فيما اعتبر اللواء علاء مقلد، عضو المجلس، المرافق للبعثة، أن الروح القتالية للاعبين وإصرارهم على الفوز بالبطولة هو سبب تأهلهم للمباراة النهائية موجها تهنئته لمجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفنى والجماهير. من جانبه، طالب أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة، اللاعبين بحسن الختام أمام نهضة بركان، مؤكدا أنه من البداية أبلغ لاعبيه وصرح بأن الوقوف على منصة التتويج لن يأتى من فراغ ولن يتحقق بسهولة، وأن من يريد اللقب الأفريقى عليه أن يتعب ويجتهد من أجل تحقيق هدفه.