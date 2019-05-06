الأهلي يستهدف اقتلاع الصدارة من السد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يواجه الأهلي السعودي نظيره السد القطري على استاد جاسم بن حمد في الدوحة اليوم ضمن الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

ويبحث الأهلي عن اقتلاع صدارة المجموعة التي يحتلها السد برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي الثاني.

وانتهى لقاء الذهاب الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بفوز الأهلي 2 - 0 سجلهما عمر السومة.

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ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها اليوم أيضا باختاكور الأوزبكي وضيفه بيرسيبوليس الإيراني على استاد باختاكور في طشقند.

ويملك باختاكور 5 نقاط مقابل 4 لبيرسيبوليس.

وتجري الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة في 20 مايو الحالي، حيث يلتقي الأهلي مع باختاكور في جدة، وبيرسيبوليس مع السد في طهران.

وشهدت الجولة الأولى فوز الأهلي على السد 2 - 0 في جدة، في حين شهدت الجولة الثانية فوز باختاكور على الأهلي 1 - 0 في طشقند والسد على بيرسيبوليس 1 - 0 في الدوحة، وشهدت الجولة الثالثة فوز بيرسيبوليس على الأهلي 2 - 0 في دبي وتعادل باختاكور مع السد 2 - 2 في طشقند، وشهدت الجولة الرابعة فوز الأهلي على بيرسيبوليس 2 - 1 في دبي والسد على باختاكور 2 - 1 في الدوحة.

يذكر أن أول وثاني كل مجموعة يتأهلان إلى دور الـ 16.