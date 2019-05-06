الاتحاد المصري يستفسر عن إصابة صلاح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ القاهرة
طالب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبوريدة الجهاز الفني للمنتخب بفتح قناة اتصال دائمة مع نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي محمد صلاح.
وذكر اتحاد الكرة حسب بيان رسمي أمس أن طلب أبوريدة جاء من أجل معرفة حالة اللاعب وطمأنة جماهير الكرة المصرية، وضرورة مده بالدعم المعنوي المطلوب في هذه المرحلة الحساسة من الموسم.
كما طلب أبوريدة من طبيب المنتخب محمد أبوالعلا تقديم التقرير الطبي بشأن حالة صلاح من خلال تواصله مع الجهاز الطبي لنادي ليفربول.
وتعرض صلاح لإصابة في الرأس خلال المباراة التي فاز فيها ليفربول على مضيفه نيوكاسل 3-2 أمس الأول واضطر لمغادرة الملعب على محفة.
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