اخبار الرياضه

الاتحاد المصري يستفسر عن إصابة صلاح

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ القاهرة

طالب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبوريدة الجهاز الفني للمنتخب بفتح قناة اتصال دائمة مع نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

Advertisements

وذكر اتحاد الكرة حسب بيان رسمي أمس أن طلب أبوريدة جاء من أجل معرفة حالة اللاعب وطمأنة جماهير الكرة المصرية، وضرورة مده بالدعم المعنوي المطلوب في هذه المرحلة الحساسة من الموسم.

كما طلب أبوريدة من طبيب المنتخب محمد أبوالعلا تقديم التقرير الطبي بشأن حالة صلاح من خلال تواصله مع الجهاز الطبي لنادي .

وتعرض صلاح لإصابة في الرأس خلال المباراة التي فاز فيها ليفربول على مضيفه نيوكاسل 3-2 أمس الأول واضطر لمغادرة الملعب على محفة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد المصري يستفسر عن إصابة صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا