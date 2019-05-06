الهلال يسعى لغسل همومه المحلية بالعين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

يستعد الهلال لغسل همومه المحلية في ساحة التنافس الآسيوية عندما يستضيف العين الإماراتي في العاشرة مساء اليوم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا.

وسعى الهلال ومدربه الجديد، البرازيلي شاموسكا، في اليومين الماضيين لمعالجة الأخطاء التي كلفت الفريق خسارتين مؤثرتين متتاليتين أمام التعاون في مسابقتي كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح الهلال إلى حسم التأهل للدور الثاني رسميا، حيث يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، مقابل 7 نقاط للدحيل و4 للاستقلال ونقطتين للعين، حيث يكفي الهلال اليوم نقطة التعادل لإعلان تأهله بعيدا عن مباراته الأخيرة.

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ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها اليوم، الاستقلال الإيراني مع ضيفه الدحيل القطري على ستاد آزادي في طهران.

أما العين، متذيل المجموعة، فيطمح هو الآخر إلى تحسين صورته حتى وإن ضعفت حظوظ تأهله أو غابت تماما.

ونجح الهلال في حسم مباراة الذهاب في العين 1 - 0، سجله محمد الشلهوب.

ويفتقد الهلال لاعبه نواف العابد بعد طرده بالبطاقة الحمراء في لقاء الاستقلال الأخير الذي كسبه الفريق بهدف سبيستيان جيوفينكو.

كما يغيب عنه عبدالله عطيف لإصابته في العضلة الضامة، وعبدالرحمن اليامي لإصابته في الركبة.