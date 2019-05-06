البايرن يؤكد رحيل ريبيري وروبن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ ميونخ

ترك الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري الباب مفتوحا فيما يتعلق بمستقبله في الملاعب بعد إعلان بايرن ميونخ الألماني أمس رحيله عن صفوفه في نهاية الموسم الحالي.

وقال ريبيري في تسجيل فيديو نشره الموقع الرسمي لبايرن ميونخ «ليس لدي خطة للموسم المقبل، لا أعرف ما الذي سأفعله، وأين سأواصل ممارسة كرة القدم».

وأشارت تكهنات إلى رحيل ريبيري إلى جالطة سراي التركي أو إلى الدوري القطري، بينما لم يتضح بعد ما سيفعله زميله الهولندي آريين روبن الذي سيرحل هو الآخر عن الفريق في نهاية الموسم.