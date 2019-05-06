برشلونة وليفربول لم يخسرا مع صافرة شاكير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ مدريد كلف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الحكم التركي جونيت شاكير بإدارة مباراة ليفربول مع ضيفه برشلونة غدا في إياب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا. وتقام مباراة الإياب على ملعب إنفيلد بعد خسارة ليفربول في مباراة الذهاب 0-3. وأدار شاكير 8 مباريات من قبل لبرشلونة، ولم يسبق للنادي الكاتالوني الخسارة في وجود شاكير الذي كان شاهدا على فوز برشلونة على يوفنتوس 3-1 في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2015. وأدار شاكير (42 عاما) مباراة برشلونة مع أولمبيك ليون الفرنسي في دور الـ 16 للنسخة الحالية من دوري الأبطال بجانب مباراة دور الثمانية بين مانشستر سيتي وتوتنهام. وسبق لشاكير إدارة مباراة واحدة لليفربول جاءت خلال الفوز على باريس سان جيرمان 3-2 بدور المجموعات.



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