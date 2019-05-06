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جدة - عمرو شويل هل ينتقل نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان من المغرب؟توترت الساعات القليلة الماضية أروقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم بسبب الأزمة التى نشبت بين فريقى الصفاقسي ونهضة بركان فى اياب قبل نهائي مسابقة الكونفيدالية وقوع اشتباكات بين الفريقين خلال المباراة واتهام الفريق التونسي بتعرضه لمضايقات شديدة بمقر اقامته هناك.
وتعرض فريق الصفاقسي التونسي الى انذار الحريق بمقر اقامته بالمغرب ما تسبب فى حالة ذعر للاعبين فى الخامسة فجر يوم المباراة ما الاتحاد التونسي يتقدم بإحتجاج رسمي الى الاتحاد القاري ضد ما تعرضه له اللاعبين قبل ساعات من المواجهة.
ويترقب عدد من الأندية موقف الاتحاد الافريقي على رأسهم الزمالك المصري خاصة وان الوداد طرف نهائي الأبطال أمام الترجي التونسي هو الآخر يخشى نقل مباريات الأندية المغربية من البلاد هناك على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة نهضة بركان والصفاقسي.
ويحلم الترجي التونسي وأيضًا نادي الزمالك بنقل مباريات الفرق المغربية وهو الأمر الذى سيعود بالنفع عليهما لحسم نتيجة النهائي فى الكونفيدرالية ودوري الأبطال.
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