النقاز يقوم بدور ابن النادي ويواسى النجم بالخروج الأفريقى...

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جدة - عمرو شويل النقاز يقوم بدور ابن النادي ويواسى النجم بالخروج الافريقى

قام التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك بدور ابن النادي مع النجم الساحلي، وحرص على التواصل مع زملائه بفريق النجم الساحلى التونسى ومواساتهم بعد الإقصاء من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل الزمالك إلى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تخطى عقبة النجم الساحلى، بالفوز عليه فى مباراة ذهاب دور نصف النهائى بهدف دون رد، احرزه محمود كهربا، قبل أن يتعادل سلبيًا فى مباراة الإياب التى أقيمت بالملعب الأولمبى بسوسة، ليتأهل للمباراة النهائية لمواجهة نظيره نهضة البركان المغربى.

وتواصل النقاز مع زملائه السابقين فى فريق النجم الساحلى، خاصة وإنه كان لاعبًا فى صفوف الفريق التونسى قبل الانتقال للزمالك، وذلك من أجل مواساتهم، متمنيًا لهم التوفيق فى المرحلة المقبلة وحصد مزيد من البطولات.