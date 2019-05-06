شكرا لقرائتكم تفاصيل زيارة ال18 ساعة للنني للقاهرة قبل العودة لإنجلترا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصر النجم المصري محمد النني لاعب ارسنال الإنحليزي ولاعب خط وسط منتخب مصر، على الإفطار مع أسرته في أول يام شهر رمضان المبارك وذلك بعدما وصل لمطار القاهرة في السابعة من صباح اليوم من أجل قضاء أول أيام الشهر المبارك مع أسرته واولاده .

وقام ناصر النني والد اللاعب بإستقباله بمطار القاهرة الدولي قبل ان يغادروا صالة المطار لذهاب لشقة اللاعب بمدينة القاهرة ليجد في انتظاره كافة افراد اسرته من اجل الافطار سويا قبل أن يقوم اللاعب بالاطمئنان علي صحة شيقه الاصغر ادم النني والذي اجري عملية جراحية منذ ثلاثة ايام .

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ومن المقرر ان يغادر النني بصحبة والده الي انجلترا في الثانية من صباح اليوم وذلك عقب تناول السحور مع باقي افراد اسرته علي ان يقوم والده بقضاء باقي ايام الشهر الكريم بصحبة نجله بإنجلترا .

من جانبه وجه ناصر النني والد محمد النني الشكر لنجله علي اصراره لصلة الرحم في أول ايام الشهر الكريم مؤكدا ان السر وراء نجاح نجله هو إصراره الدائم علي لم شمل افراد اسرته في كافة المناسبات وهو الامر الذي يزيد من تماسك الاسرة .