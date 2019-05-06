شكرا لقرائتكم أحمد فتحي يطلب رفع قيمة عقده السنوي في الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
الخليج 365 ..أحمد فتحي يطلب رفع قيمة عقده السنوي في الأهلي
طلب احمد فتحي لاعب النادي الأهلي من ادارة ناديه رفع قيمه عقده السنوي المقدر ب٣ ملايين جنيه في الموسم الواحد.
ووضع الأهلي تلك القيمة المنخفضة في عقده السنوي بعد حصوله علي ما يقرب من ٢٠ مليون جنيه من احد المحبين للنادي من اجل الموافقة علي تجديد عقده.
وطلب فتحي من سيد عبد الحفيظ ضرورة تعديل عقده بحيث يحصل على 5 ملايين جنيه علي اقل تقدير الأمر الذى دفع مدير الكرة يطلب مهلة لعرض الأمر على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
ويسعى النادي الأهلي الى حسم ملف ترضيه نجومه وعلي راسهم أحمد فتحي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فتحي يطلب رفع قيمة عقده السنوي في الأهلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.