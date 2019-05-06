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جدة - عمرو شويل الخليج 365 ..أحمد فتحي يطلب رفع قيمة عقده السنوي في الأهلي

طلب احمد فتحي لاعب النادي الأهلي من ادارة ناديه رفع قيمه عقده السنوي المقدر ب٣ ملايين جنيه في الموسم الواحد.

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ووضع الأهلي تلك القيمة المنخفضة في عقده السنوي بعد حصوله علي ما يقرب من ٢٠ مليون جنيه من احد المحبين للنادي من اجل الموافقة علي تجديد عقده.

وطلب فتحي من سيد عبد الحفيظ ضرورة تعديل عقده بحيث يحصل على 5 ملايين جنيه علي اقل تقدير الأمر الذى دفع مدير الكرة يطلب مهلة لعرض الأمر على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

ويسعى النادي الأهلي الى حسم ملف ترضيه نجومه وعلي راسهم أحمد فتحي.