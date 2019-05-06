الحضري "بيرمى كعب" للمشاركة بأمم أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل الحضري بيرمى كعب للمشاركة بأمم أفريقياداعب عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر وفريق النجوم، الجماهير ملمحًا لخوض استعداداته مع أحمد حسن المشرف على الكرة بفريق بيراميدز، لإنطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.
ونشر السد العالى مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" مع العميد خلال خوضهما بعض التدريبات فى صالة الجيم، معلقًا عليها ضاحكًا: "والله زمان يا عميد.. كل سنة و انتو طيبين حاجة كده استعدادا لكأس الأمم".
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