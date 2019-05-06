شكرا لقرائتكم ماذا يفعل الزمالك عند مواجهة فرق المغرب فى نهائيات أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك نادى الزمالك فى بطولة دورى أبطال إفريقيا 21 مرة، وحصد منهم 5 بطولات، وتأهل للمباراة النهائية وخسر مرتين، توج أعوام 1984، 1986، 1993، 1996، 2002، وهزم فى النهائى أعوام 1994، 2016 وحصل على لقب الوصيف، ويرصد الخليج 365 تاريخ نتائج الزمالك أمام الفرق المغاربة فى النهائيات الأفريقية

التقى الزمالك بالرجاء المغربى فى نهائى عام 2002، ونجح فى الفوز بنتيجة 1-0 حيث تعادل فى الدار البيضاء بنتيجة 0/0 وفاز بنتيجة 1-0 فى القاهرة .

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توج الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقى 3 مرات من أصل 4 مشاركات من بينهم مباراة أمام الوداد المغربى بنتيجة 3/1.

كما شارك نادى الزمالك فى الكأس الكونفدرالية الأفريقية 3 مرات، أعوام 2015، 2018، 2019 لم يصل للنهائى سوى 2019 ليلاقى نهضة بركان المغربى فى 16 مايو الجارى فى لقاء الذهاب بالمغرب، ويوم 24 مايو الجارى لقاء العودة فى القاهرة .