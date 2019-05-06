شكرا لقرائتكم سييرا: لم نستعد بشكل جيد.. وسنكرر "الخماسية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب اتحاد جدة ثقته في قدرة الفريق على تكرار الصورة المميزة التي قدمها أمام الريان القطري في جدة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا وتكرار الفوز عليه، وذلك عندما تتجدد المواجهة بين الفريقين يوم الثلاثاء على ملعب الريان في الدوحة ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.

ويحتل الريان المركز الرابع الأخير في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط وبفارق نقطة واحدة خلف لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، بينما يحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد سبع نقاط وبفارق نقطتين خلف الوحدة الإماراتي المتصدر.

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وأكد سييرا على أهمية مباراة فريقه أمام الريان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الاثنين: تحضيراتنا للقاء لم تأت بالصورة المطلوبة خاصة أن الفريق خاض مباراة قوية قبل أيام قليلة أمام التعاون فى نهائي كأس الملك وخسرناها 1 - 2 ، ونأمل أن نظهر بشكل جيد أمام الريان.

وأضاف : صحيح أن الاتحاد فاز على الريان فى مباراة الذهاب وهذا لا يعني أن نتيجة مباراة العودة محسومة، ولهذا أتمنى أن نقدم مستويات جيدة في المباراة ونحقق الفوز والنقاط الثلاث. وأعتقد أن فريقنا قادر على ذلك بالفعل.

وتابع :حظوظنا قائمة فى المنافسة على التأهل للدور القادم، لاسيما أننا نحتل المركز الثاني فى المجموعة برصيد سبع نقاط ، وأمامنا مباراتان بهذا الدور، وإذا حققنا فيهما نتائج إيجابية سوف نتأهل للمرحلة المقبلة.