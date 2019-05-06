انضمام دي خيا إلى باريس سان جيرمان يدفع بوفون إلى الاعتزال

اسماء السيد - رجح تقرير إعلامي بأن يقرر الإيطالي المخضرم جيان لويجي بوفون حارس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الاتجاه الى إعلان اعتزاله اللعب بنهاية الموسم الجاري بعد موسم واحد قضاه ضمن صفوفه.

وبحسب ما نشرته "شبكة سبورت ميديا سات" الإيطالية، فإن سعي إدارة النادي الفرنسي للتعاقد مع الحارس الإسباني دافيد دي خيا هذا الصيف ، سوف يجعل آمال المخضرم بوفون تتبخر في الحصول على فرصة لتجديد عقده، مما يجعله يقرر الاعتزال بدلاً ان يكون الحارس الثاني للفريق، بعدما ظل أساسياً لأكثر من 20 عاماً.

وكشفت تقارير إعلامية عديدة عن مساعٍ وجهود كبيرة تبذلها إدارة باريس سان جيرمان للتعاقد مع الحارس دي خيا، بعدما أكدت بأنها قدمت عرضاً مالياً ضخماً لادارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، من أجل موافقتها على إتمام الصفقة، فيما قدمت للحارس راتباً سنوياً لإقناعه بقبول العرض .

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وفي حال تمت صفقة دي خيا ، فإن فرصة بوفون (41 عاماً) في المشاركة أساسياً تبدو ضئيلة جداً، خاصة مع تواجد الحارس الفرنسي ألفونس أريولا .

وكانت إدارة باريس سان جرمان قد تعاقدت مع بوفون الصيف الماضي، وقبل اسابيع قليلة من إعلانه عدم الاستمرار مع نادي يوفنتوس ، حيث رغب مسيرو النادي الفرنسي بالاستفادة منه في تقديم الإضافة الفنية للفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا ، والمساهمة في السيطرة على غرف الملابس، غير ان هذه الجهود لم يكتب لها النجاح بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد في إياب دور الستة عشر بنتيجة ثلاثة اهداف لهدف، ليتم إقصاؤه من المسابقة القارية مبكراً.

الجدير ذكره بأن قرار بوفون الاعتزال بنهاية الموسم الرياضي الجاري، لن يبقيه دون عمل ، على اعتبار ان إدارة يوفنتوس (ناديه السابق) تراقب وتترقب عودته، من أجل إسناد إليه منصباً إدارياً ليستفيد النادي من خبرته إلى جانب نجوم جيله كالتشيكي بافل نيدفيد.

