شكرا لقرائتكم خبر عن أصدقاء أجاى يؤدون الصلاة فى رمضان.. ولاعب الأهلى يشاركهم بمقطع فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللاعب النيجيرى جونيور أجاى، نجم النادى الأهلى، على مشاركة جمهوره طقوس شهر رمضان الكريم فى أول أيامه، بنشر مقطع فيديو لأصدقائه عبر الاستورى الخاص بحسابه الشخصى أثناء أدائهم صلاة العصر اليوم.

وظهر فى مقطع الفيديو، الذى نشره لاعب الأهلى عبر حسابه، أصدقاؤه وهم يصطحبون طفلا صغيرا ويقومون بأداء الصلاة داخل منزل اللاعب، وحرص على تهنئة متابعيه قائلا: "رمضان كريم".

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ويدرس النادى الأهلى بقيادة مارتن لاسارتي المدير الفنى للفريق إقامة معسكر خارجى خلال فترة توقف الدورى بسبب أمم أفريقيا التى تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو المقبل.

ويتصدر النادى الأهلى ترتيب الدورى المصري برصيد 67 نقطة بعد فوزه على نادى النجوم أمس بهدفين نظيفين، بينما يحتل المركز الثانى نادى بيراميدز برصيد 65 نقطة، ونادى الزمالك فى المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

ويستعد النادى الأهلى لخوض مباراته القادمة أمام نادى سموحة، المقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدورى الممتاز.

وفى سياق آخر رفض النجم أحمد فتحى التجديد للنادى الأهلى بعد أن تلقى عرضاً من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، بقيمة 3 ملايين جنيه، لتدنى المقابل المادى.