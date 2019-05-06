شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يحصل على توقيع "ريعو" مدافع بورتو السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل نادي الإسماعيلي عن حصول محمد خلف مدير إدارة التعاقدات بالنادي، على توقيع إبراهيم رجب ريعو مدافع فريق بورتو السويس خلال الفترة الماضية.

وقال المصدر إن اللاعب حضر إلى الإسماعيلي بصحبة وكيل أعماله، وقام بالتوقيع في مكتب محمد خلف، وفي حضور محمد وهبة.

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وشدد المصدر على أن اللاعب نال إعجاب مسئولي التعاقدات بنادي الإسماعيلي، لما يمتلكه من إمكانات فنية وقدرته على بناء الهجمة بالشكل السليم بالإضافة إلى الاستخلاص السليم من المهاجمي.

وأشار إلى أن اللاعب يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع نادي بورتو السويس، يقدر بـ 300 ألف جنيه، ومن المنتظر أن ينهي الإسماعيلي الأمر بشكل رسمي ومباشر مع إدارة بورتو بدلاً من تسديد الشرط الجزائي في اتحاد الكرة.