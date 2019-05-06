اخبار لا تفوتك اليوم الاثنين 6/5/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 6/5/2019 العديد من الأخبار، ونرصد فى السطور المقبلة أخبار لا تفوتك اليوم..

أجيرى يفاضل بين محمد وأحمد الشناوى لـ"لقب" الحارس الأول فى أمم أفريقيا

يفاضل المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، بين الثنائى محمد وأحمد الشناوى حارسىّ مرمى الأهلى وبيراميدز على الترتيب، ليكون أحدهما الحارس الأول للمنتخب فى أمم افريقيا.

يعكف الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، على إيجاد حلول لأزمة أهدار الفرص التى يعانى منها الفريق فى الفترة الأخيرة، والتى ظهرت بشكل كبير خلال مواجهة النجوم الأخيرة فى الدورى.

فتح مسئولو المقاولون العرب المزاد على أحمد على كامل مهاجم الفريق بعد العروض التى وصلت الإدارة للتعاقد مع اللاعب وكان آخرها من مسئولى بيراميدز .

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يقام عزاء والدة عادل المأمور، حارس مرمى منتخب مصر والزمالك الأسبق، مساء اليوم الإثنين، فى دار المناسبات الملحقة بمسجد الحامدية الشاذلية فى المهندسين.

أخطر التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، زملاءه بالفريق بصعوبة لحاقه بمواجهتى الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، المقرر لهما 19 و24 من شهر مايو الحالى، فى ذهاب وإياب دور النهائى بالكونفدرالية.

يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة هامة مع رمضان صبحي مهاجم الفريق ونادر شوقي وكيل اللاعب لبحث تمديد إعارته من هيدرسيفيلد الأنجليزي أو شرائه بشكل نهائي.