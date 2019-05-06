شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز يواسى لاعبى النجم الساحلى بعد الإقصاء من الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للزمالك، على التواصل مع زملائه بفريق النجم الساحلى التونسى ومواساتهم بعد الإقصاء من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل الزمالك إلى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تخطى عقبة النجم الساحلى، بالفوز عليه فى مباراة ذهاب دور نصف النهائى بهدف دون رد، أحرزه محمود كهربا، قبل أن يتعادل سلبيًا فى مباراة الإياب التى أقيمت بالملعب الأولمبى بسوسة، ليتأهل للمباراة النهائية لمواجهة نظيره نهضة البركان المغربى.

وتواصل النقاز مع زملائه السابقين فى فريق النجم الساحلى، خاصة أنه كان لاعبًا فى صفوف الفريق التونسى قبل الانتقال للزمالك، وذلك من أجل مواساتهم، متمنيًا لهم التوفيق فى المرحلة المقبلة وحصد مزيد من البطولات.