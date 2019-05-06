شكرا لقرائتكم خبر عن عصام سراج رئيسا للجنة الرياضية بحزب الحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى اسناد رئاسة اللجنة الرياضة بالحزب للدكتور عصام سراج الدين مدير التعاقدات السابق بالأهلى، ومصر المقاصة حاليا . جاء قرار حزب الحرية بتكليف عصام سراج برئاسة اللجنة الرياضية لرغبتهم فىزيادة النشاط الرياضي فى الحزي وإقامة انشطة رياضية كبيرة فى الفترة المقبلة .

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