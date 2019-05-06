هدف لا ينسى.. متعب يهدى الأهلى بطولة الكونفدرالية فى الدقيقة 94

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر هدف عماد متعب، مهاجم الأهلى السابق، فى مرمى سيوسبورت الإيفوارى بالدقيقة 94 باستاد القاهرة فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، من الأهداف التى لا تنسى، خاصة أن المارد الأحمر توج ببطولة الكونفدرالية فى عام 2015 لأول مرة فى تاريخ الأندية المصرية.
وكان الأهلى قد تعادل سلبيا مع سيوسبورت فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.
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