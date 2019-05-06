الأهلي يخسر من السد بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

يستضيف نادي السد القطري النادي الأهلي السعودي في مباراة العودة على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، وقد انتهت مباراة الذهاب بنتيجة 2-0 لصالح الأهلي السعودي أحرزهما اللاعب عمر السومة، وقد أكد السد على أهمية المباراة بالنسبة له وثقته في تقديم مباراة قوية وانتزاع الفوز للابتعاد بالصدارة.

مباراة الأهلي والسد

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 بتوقيت كلاً من السعودية وقطر، وسيتم إذاعة اللقاء على قناة beIN SPORTS HD 1، وقد تم تكليف خليل البلوشي ورؤوف خليف بالتعليق على المباراة، وقد شهدت مباراة الذهاب قوة كبيرة في الآداء وحماس من جانب الفريقين، ويرغب الأهلي في الفوز لزيادة نقاطه والقفز للمركز الأول في المجموعة.

نتيجة مباراة الأهلي والسد

وقد أكد بغداد بو نجاح على أن فريقه قادر على تخطى الأهلي وأن جميع اللاعبين جاهزين للمباراة كما أنه طمأن الجماهير على مدى تأثير أجواء رمضان عليهم فقد أكد أنها لن تكون مشكلة وأن الجميع سيلعب لتحقيق أفضل نتيجة ألا وهي الفوز باللقاء.