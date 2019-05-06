السد يفوز على الأهلي بثنائية في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

يلتقي اليوم السد القطري أول المجموعة الرابعة من الأهلي السعودي ثاني المجموعة في دور المجموعات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ويلعب السد للفوز للابتعاد بالصدارة عن أقرب المنافسين له وهو الأهلي لاستكمال مسيرته في البطولة.

موعد مباراة الأهلي والسد

وقد أكد فيريرا مدرب السد أنه فخور بلاعبيه وهو على ثقة كبيرة من تقديم مباراة جيدة على عكس ما حدث في مباراة الذهاب التي خسرها بهدفين دون رد، كما أكد أن عقده مع نادي السد ينتهي بنهاية الموسم الحالي وسيأتي من يتولى راية القيادة وهو على ثقة أيضاً بأن نادي السد سيستكمل المنافسة بشكل أفضل في جميع البطولات.

مباراة الأهلي والسد

تنطلق مباراة السد القطري والأهلي السعودي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية وقطر وتُنقل على قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق خليل البلوشي ورؤوف خليف، وتُعد هذه المباراة الأولى للفريقين في رمضان لذا فهناك مخاوف من أن تؤثر على المستوى الفني للاعبين.