السد يفوز على الأهلي بثنائية في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

يلتقي اليوم السد القطري أول المجموعة الرابعة من الأهلي السعودي ثاني المجموعة في دور المجموعات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ويلعب السد للفوز للابتعاد بالصدارة عن أقرب المنافسين له وهو الأهلي لاستكمال مسيرته في البطولة.
موعد مباراة الأهلي والسد
وقد أكد فيريرا مدرب السد أنه فخور بلاعبيه وهو على ثقة كبيرة من تقديم مباراة جيدة على عكس ما حدث في مباراة الذهاب التي خسرها بهدفين دون رد، كما أكد أن عقده مع نادي السد ينتهي بنهاية الموسم الحالي وسيأتي من يتولى راية القيادة وهو على ثقة أيضاً بأن نادي السد سيستكمل المنافسة بشكل أفضل في جميع البطولات.
مباراة الأهلي والسد
تنطلق مباراة السد القطري والأهلي السعودي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية وقطر وتُنقل على قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق خليل البلوشي ورؤوف خليف، وتُعد هذه المباراة الأولى للفريقين في رمضان لذا فهناك مخاوف من أن تؤثر على المستوى الفني للاعبين.
- الدقيقة 4: السد يُهاجم من الدقائق الأولى وهدف يضيع بعد انفراد بالمرمى
- الدقيقة 10: الهدف الأول للسد في اللقاء
- الدقيقة 12: الهدف الثاني للسد عن طريق أكرم عفيف
- الدقيقة 28: السد يُصوب على المرمى المرمى عن طريق بغداد بونجاح ولكن الدفاع يُنقذ الكرة
- الدقيقة 38: السد ما زال متقدم بهدفين مقابل لا شيء على الأهلي.
- الدقيقة 50: ضربة جزاء للأهلي يُسجل منها الهدف الأول عن طريق عمر السومة
- الدقيقة 60: الأهلي يستعيد السيطرة على المباراة من جديد ومحاولات لإحراز الثاني
- الدقيقة 80: الأهلي يُسيطر على منطقة وسط الملعب والسد يلجأ للدفاع
- نهاية الشوط الثاني واللقاء بفوز السد بهدفين مقابل هدف