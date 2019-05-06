ترتيب مجموعة الأهلي السعودي الان بعد نتيجة مباراة الاهلي السعودي والسد اليوم في دوري أبطال أسيا 2019...

انتهت نتيجة مباراة الاهلي السعودي والسد القطري اليوم، في نتائج مباريات دوري أبطال أسيا 2019، بفوز نادي السد القطري، وذلك بنتيجة هدفين مقابل هدف، لينفرد الفريق القطري، بالمركز الأول، من جدول ترتيب المجموعة الرابعة.

ترتيب مجموعة الاهلي السعودي والسد

النادي عدد المباريات النقاط السد القطري خمسة مباريات عشرة نقاط باختا كور الأوزبكي خمسة مباريات ثمانية نقاط الأهلي السعودي خمس مباريات ستة نقاط بيرسبوليس الإيراني خمسة مباريات أربعة نقاط

مباراة الاهلي السعودي والسد القطري اليوم، في مباريات دوري أبطال أسيا 2019 اليوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة، من المجموعة الرابعة من دور المجموعات من البطولة الأسيوية، وفي الأسفل ستجدون تفاصيل مباراة أهلي جدة والسد القطري اليوم كورة لايف، التي ستجمع الفرقين على أرضية ستاذ جاسم بن حامد بنادي السد، حيث يستقبل السد القطري اهلي جدة السعودي في سهر اليوم.

متابعة مباراة الاهلي السعودي والسد القطري اليوم، ستنطلق انتداء من الأوقات التالية في الأسفل.

البلد توقيت مشاهدة المباراة 18.45 بتوقيت غرينتش ولندن. 19.45 بتوقيت تونس والجزائر 20.45 بتوقيت السودان ومصر 21.45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد 22.45 بتوقيت الإمارات وعمان.

متابعة مباراة الاهلي السعودي والسد القطري اليوم، ستكون أولا عبر قناة بي إن سبورت hd 1، وسيتواجد في التعليق من خلالها المعلق رؤوف خليف، كما يمكن مشاهدة مباراة الاهلي السعودي اليوم والسد القطري مباشرة، عبر قناة الكأس أش دي 3، وذلك بتعليق المعلق خليل البلوشي.

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تما الإعلان أنه سيقود مشاهدة مباراة أهلي جدة اليوم ضد السد القطري، في مباريات الجولة الخامسة من المجموعة، الحكم الدولي هيونج جين كوـ، من كوريا الجنوبية.

وكانت نتيجة مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والسد القطري،في مباريات الذهاب من المجموعة الرابعة، انتهت بفوز اهلي جدة، وذلك بهدفين دون رد، في المباراة التي كانت أجريت في الفترة الماضية في السعودية.

تجدون هنا:

موعد اذان الفجر والمغرب اليوم.

ترتيب مجموعة الاهلي والسد الان.