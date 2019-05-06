ملخص نتيجة مباراة الاهلي والسد القطري 2-1 في دوري أبطال أسيا لكرة القدم

نتيجة مباراة الاهلي والسد، حيث يسعى أصحاب الأرض عند استقبال الأهلي السعودي اليوم لتحقيق الفوز والثأر من هزيمة مباراة الذهاب بهدفين دون رد في جدة، وحصد النقاط الثلاثة للمباراة وضمان التأهل قبل المرحلة الختامية للمجموعات، جمع أهلي جدة ست نقاط فقط من مبارياته الأربعة الماضية، حيث نال الخسارة في مناسبتين والفوز في مثلهما خلال مباريات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال اسيا، ويحاول الفريق السعودي تفادي الخسارة اليوم أمام السد القطري للحفاظ على حظوظه كاملة خلال الجولة الأخيرة من المنافسات والتي يلتقي خلالها مع باختاكور الأوزبكي متصدر المجموعة.

سجل الأهلي أمام الأندية القطرية في الدوحة سيء للغاية حيث في سبع مواجهات خسر 4 منها وتعادل في أثنين وفوز وحيد، ومن خلال تلك المباراة رغم الغيابات سيكون عليه تحقيق نتيجة جيدة، وفاز باختاكور الاوزبكي صباح اليوم على بیرسبولیس الإيراني بهدف نظيف لتشتعل المجموعة، ويجعل مباراة الأهلي والسد القطري مشتعلة، فالفائز سيتصدر المجموعة.

السجل السلبي لأهلي جدة أمام الأندية القطرية في الدوحة يجعل الخروج بالنقاط الثلاثة لبطل السعودية أمر في غاية الصعوبة أمام السد القطري اليوم، حيث لعب اهلي جدة ضد الأندية القطرية بالدوحة في سبع مواجهات سابقة على مستوى دوري أبطال اسيا منذ عام 2005، لم يفز سوى في مقابلة وحيدة فقط ، وخسر اربعة، فيما حل التعادل في مواجهتين فقط.

المباراة مهمة للغاية للفريقين من أجل التأهل إلي الدور المقبل، حيث يحتل السد المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 6 نقاط، مشاهدة الاهلي والسد مباشر يلا شوت، ويغيب أهلي جدة في مباراة اليوم، دجانيني تفاريس والحارس ياسر المسيليم والمدافع معتز هوساوي، ولاعب خط الوسط حسين المقهوي، والمهاجم مهند عسيري.

ملخص نتيجة مباراة الاهلي والسد