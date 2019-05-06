kora لايف .. رابط مشاهدة مباراة الاهلي والسد القطري بث مباشر كورة ستار Kora يلا شوت Yalla بلص بث...

نقدم رابط مشاهدة مباراة الاهلي والسد بث مباشر kora star الاهلي السعودي والسد القطري يلا شوت كورة ستار بث مباشر الاهلي والسد كورة لايف يوتيوب الاسطورة، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت المملكة ينتظر جماهير الأهلي السعودي بداية الموقعة المرتقبة بين فريقها وفريق السد القطري لحسم قمة المجموعة الرابعة وضمان الصعود حيث يحتل السد المركز الاول برصيد 7 نقاط ويلاحقه الأهلي مباشرة بفارق نقطة وحيدة لذا فان الصراع على ضمان التأهل سيجلب مباراة منتظرة بالتأكيد.

رابط مشاهدة مباراة الاهلي والسد بث مباشر

بث مباشر الاهلي والسد يلا شوت بث مباشر السد والاهلي yalla shoot كورة ستار رابط مباراة الاهلي بث مباشر الاسطورة الاهلي والسد كورة لايف، وتُنقل المباراة عبر قناة beIN HD1 بتعليق المميز رؤوف خليف بجانب البث المباشر داخل المملكة على قناة الاتحاد الآسيوي على المنصة يوتيوب، وعن هذا اللقاء تحدث لاعب اهلي جدة عبدالرحمن غريب أن فريقه سيواجه خصما ومنافسا عنيدا وقويا فالسد قد حصل على لقب الدوري وعناصره في أتم الجاهزية ولكنهم سيلعبون للفوز.

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كورة ستار بث مباشر الاهلي والسد youtube alahli رابط مشاهدة مباراة الاهلي والسد بث مباشر كورة أون لاين يلا شوت بث مباشر الاهلي والسد أهلي جدة، ومن الجانب الآخر تحدث المهاجم الكبير بغداد بونجاح موضحا أن زملائه يتسمون بالحالة الفنية العالية وأيضا البدنية وهو ما سيساعدهم في لعب المباراة بتركيز كبير لتحقيق الفوز، وعن توافق المباراة مع أول أيام الصيام في شهر رمضان تحدث أن هذا الأمر وأجواء الشهر الفضيل لن تؤثر على فريقه وطالب الجمهور بالحضور المكثف.

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وأكد يوسف عنبر مدرب الأهلي أن المباراة صعبة فهم سيلعبون أمام فريق قوي ذو معنويات مرتفعة حقق لقب الدوري، ولكن الاهلي سيبذل أقصى جهده لخطف أحد البطاقتين الخاصتين بالتأهل من المجموعة.

وصول لاعبي الفريقين الآن للملعب بنادي السد والاستعداد لنزول حراس المرمى وباقي اللاعبين للقيام بعمليات الاحماء التدريبة على العشب الأخضر لهذا اللقاء المرتقب

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تشكيل اهلي جدة الرسمي لمباراة الليلة: العويس في حراسة المرمى، حسين عبدالغني، محمد آل فتيل، سانتوس، سعيد المولد، باولو دياز، نوح الموسى، سلمان المؤشر، عبدالفتاح عسيري ، عبدالرحمن غريب، عمر السومة مهاجما

بداية المباراة الآن: تشافي قائدا للسد وفي الهجوم بونجاح والأهلي يتحدى بالسومة الأهلي على الجانب الأيسر والفريق القطري على الجانب الأيمن

الدقيقة 10: الهدف الأول لعلي أسد بعد استلام رائع وتسديدة بالقدم اليسرى وهدف رائع وعالمي للفريق القطري والاهلي ماذا سيقدم الآن

الدقيقة 29: تسديدة من بغداد بونجاح وتصطدم بالدفاع وتمر لعلي أسد داخل منطقة الجزاء ليسدد على الطاير ولكن الكرة تغادر لضربة مرمى

نهاية الشوط الأول من اللقاء بتقدم الفريق المستضيف السد بهدفين نظيفين

الشوط الثاني والدقيقة 51 وضربة جزاء لصالح الأهلي وعمر السومة على التنفيذ ويسدد والهدف الأول للفريق السعودي والنتيجة تصبح الآن 2_1

الدقيقة 69: بغداد بونجاح يستلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويراوغ ويسدد ولكن الكرة أعلى العارضة