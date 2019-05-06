Utv بلس: مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر يلا شوت yalla shoot بلس كورة ستار بث مباشر الهلال...

رابط مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر يلا شوت الجديد بلس Kora Plus كورة لايف بث مباشر الهلال والعين يوتيوب الاسطورة بث مباشر مباراة الهلال اليوم، في مباراة الفرصة الأخيرة يحل العين الاماراتي ضيفا في الأراضي السعودية حين يواجه الهلال في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا حيث يبحث العين عن ثلاث نقاط تمثل الفوز الأول له في هذه البطولة حيث يمتلك الفريق نقتطين فقط جعلت موقفه في غاية الصعوبة ومرتبط بنتائج الآخرين.

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يلا شوت بث مباشر الهلال، بث مباشر الهلال والعين كورة ستار LiveHD7 الاسطورة مشاهدة مباراة الهلال والعين كورة لايف اليوم يوتيوب مباشر الهلال، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة الحادية عشر بتوقيت الامارات على قناة bein sport HD3 بتعليق سوار الذهب، وعن هذا اللقاء تحدث جاريدو مدرب العين أنه لا يملك أي فرصة الليلة سوى السعى للفوز وأن الفريق لم يكن له الحظ الكبير في مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز الهلال على العين بهدف نظرا لافتقاده عناصر مهمة.

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الهلال بث مباشر، رابط مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر الاسطورة live kora يلا شوت الهلال والعين بث مباشر الهلال كورة اون لاين، وأكد جاريدو أن الفريقين يمران بفترة زمنية صعبة ويتمنى أن يبتسم له القدر اليوم بعدم ضياع الفرص المتاحة للتسجيل مثل المبارايات السابقة، وبفوز الهلال اليوم يكون قد حسم تأهله بصفة رسمية لدور الستة عشر ويتبقى تحديد المركز الأول الذي يتنافس فيه الدحيل القطري والاستقلال بجانب الهلال المتصدر.

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وكان رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل قد تقدم باستقالته من الرئاسة لرئيس الهيئة العامة للرياضة الذي قبلها وتم تعيين عبدالله الجربوع رئيسا للزعيم لنهاية الموسم الحالي.

تشكيل الهلال للمباراة: عبدالله المعيوف، الشهراني، ديجينيك، محمد جحفلي، حسن كادش، محمد كنو، عبدالملك الخيبري، ،سالم الدوسري، إدواردو، باهبري، بافيتيمبي جوميز

بداية المباراة وفي الدقيقة 2 يتمكن هتان باهبري من احراز الهدف الأول للهلال وبداية أكثر من رائعة وفرحة المدرب الجديد شاموسكا

الدقيقة 22: توقف المباراة لعلاج لاعب مصاب واستمرار التقدم السعودي والهلال يقود عملية الضغط العالي لحرمان العين من التمرير السليم

نهاية الشوط الأول والهلال يتقدم بشوط متوسط المستوى وجاريدو العين يأمل في تحسن المستوى في الشوط الثاني