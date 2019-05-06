مباشر|الشوط الثاني.. مانشستر سيتي 1-0 ليستر سيتي .. قذيفة كومباني تقرب السيتزن من البريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا التغطية الحية والمباشرة للمباراة التي تجمع فريقي مانشستر سيتي وليستر سيتي في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الترتيب برصيد 92 نقطة، بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر والذي خاض 37 مباراة بالفعل، بينما يحل ليستر سيتي في المرتبة التاسعة برصيد 51 نقطة.

ملخص الشوط الأول

سيطر مانشستر سيتي على الدقائق الأولى من المواجهة بعدما استحوذ على الكرة، مع محاولات للاختراق من الجانب الأيمن لكن دفاع ليستر سيطر على الموقف.

الخطورة الأولى جاءت لصالح ليستر في الدقيقة التاسعة، بعدما استحوذ ريكاردو على الكرة ليصوبها قوية لكن كومباني تصدى لها بفدائية قبل الوصول إلى المرمى.

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وارتدت الكرة إلى فاردي الذي حاول تصويبها مباشرةً نحو لمرمى لكنها ارتطمت في التكتل الدفاعي لمانشستر سيتي، لتنتهي الخطورة عند هذا الحد.

وكاد مانشستر سيتي أن يدرك الهدف الأول في الدقيقة 29 بعدما تلقى أجويرو كرة عرضية ليحولها برأسه قوية، لكن العارضة تكفلت بالتصدي لها قبل أن يبعدها الحارس بعيدًا عن مرماه.

وضاعف مانشستر من هجومه في الدقائق التالية، ليطلق ديفيد سيلفا تصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 33 لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

دفاع ليستر سيتي قدم أداءً بطوليًا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أمام اندفاع مانشستر سيتي الهجومي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.